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Зеленський: не заспокоїмося, поки деякі ділянки кордону не під контролем України

Автор: РБК-Україна

Українська влада не згодна скорочувати державні кордони ані на міліметр. І не заспокоїться, поки деякі ділянки кордону знаходяться не під контролем.

Про це йдеться у привітанні президента Володимира Зеленського с Днем прикордонника України, яке опубліковане на його Facebook-сторінці.

За його словами, саме українські прикордонники першими зустріли і дали відсіч ворогу в 2014 році.

"Відповідальність місії та значення Державної прикордонної служби для безпеки України краще демонструють цифри. Це 6992 кілометрів і 982 метри державного кордону України. Ці цифри з першого дня навчання до останнього моменту свого життя знає кожен український прикордонник. І ми ніколи не погодимося зменшити їх навіть на 1 міліметр. І не заспокоїмося, поки деякі ділянки нашого кордону тимчасово перебувають не під контролем України", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним, на якій можуть підняти питання війни на Донбасі, може пройти тільки на нейтральному майданчику.

При цьому у Путіна заявили, що він готовий сідати за стіл переговорів із Зеленським тільки для обговорення двосторонніх відносин.

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