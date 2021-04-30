Зеленський: не заспокоїмося, поки деякі ділянки кордону не під контролем України

Українська влада не згодна скорочувати державні кордони ані на міліметр. І не заспокоїться, поки деякі ділянки кордону знаходяться не під контролем.

Про це йдеться у привітанні президента Володимира Зеленського с Днем прикордонника України, яке опубліковане на його Facebook -сторінці.

За його словами, саме українські прикордонники першими зустріли і дали відсіч ворогу в 2014 році.

"Відповідальність місії та значення Державної прикордонної служби для безпеки України краще демонструють цифри. Це 6992 кілометрів і 982 метри державного кордону України. Ці цифри з першого дня навчання до останнього моменту свого життя знає кожен український прикордонник. І ми ніколи не погодимося зменшити їх навіть на 1 міліметр. І не заспокоїмося, поки деякі ділянки нашого кордону тимчасово перебувають не під контролем України", - заявив Зеленський.