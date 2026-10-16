Зеленский впервые встретился с премьером Венгрии Мадьяром

Это впервые Зеленский встречается с Мадьяром после его избрания на пост премьера.

Согласно информации от источника в украинской делегации, на который ссылается издание, переговоры проходят тет-а-тет. В них не участвуют делегации.

Одной из тем переговоров, как пишет издание, вступление Украины в ЕС и закрытие 4 и 5 кластеров до конца года.

Обновлено. Мадьяр опубликовал сообщение в Facebook с фотографией со встречи с Зеленским.

Фото: Зеленский встретился с Мадяром (facebook.com/peter.magyar)

Стороны обсудили двусторонние отношения и права национальных меньшинств.

Политик приветствовал политическое соглашение об укреплении прав венгров в Закарпатье, принятии закона об образовании и начале его выполнения.

Также Мадьяр выразил благодарность за решение украинского парламента, которым официально признано, что "1944 и 1946 во время депортации и принудительных работ против закарпатских венгров были совершены преступления".



В ходе встречи стороны договорились продлить консультации на уровне министров. Мадьяр выразил солидарность с Украиной из-за продолжающейся российской агрессии и заявил о готовности содействовать дипломатическому урегулированию.

Накануне переговоры с Зеленским анонсировал сам Мадьяр. Он сказал, что переговоры будут закрытыми.