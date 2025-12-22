Зеленский об украинской ПВО: сначала результат, потом - разговоры

Украина работает над усилением своей противовоздушной обороны, но все зависит от технических возможностей специалистов.
Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина глава украинского государства Владимир Зеленский заявил во время встречи с дипломатами.
"Что касается наших системы ПВО. Мы не просто так говорим о сигналах, потому что Украина над этим работает. Здесь все зависит от технических возможностей наших специалистов - насколько быстро они смогут это сделать", - подчеркнул он.
Президент отметил, что "ПВО быстро не рождается", и добавил, что "хочется еще быстрее". По его словам, Украина близко к соответствующим результатам.
Зеленский отметил, что хочет, чтобы сначала был результат, прежде чем говорить о нем более подробно.
"Безусловно, мы хотим, чтобы война закончилась, и будем усиливаться, сильный контракт, над которым работаем - по паре десятков систем Patriot с американцами, закупать через те или иные программы. Это все то, над чем мы работаем, и я уверен, что результат будет", - подчеркнул украинский лидер.
Он напомнил, что примерно 20 лет назад только в Киеве было 200-250 систем ПВО С-300.
"Представьте, сколько нужно для всей нашей страны. Представьте, какой процент мы имеем сейчас. И представьте, сколько еще нужно. На все это будет непросто найти средства. Поэтому наши системы ПВО необходимы в тот или иной момент", - рассказал Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что РФ может прибегнуть к массированным ударам по Украине в рождественские дни, несмотря на заявления об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".
Лидер страны подчеркнул, что из-за этого на Ставке Верховного главнокомандующего ключевым вопросом стало усиление противовоздушной обороны.
Отметим, ранее украинский лидер говорил о том, что в Украине есть дефицит некоторых ракет к системам противовоздушной обороны. Зеленский призвал Европу или предоставить это вооружение, или дать деньги на его приобретение.