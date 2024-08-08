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Зеленский: украинская армия умеет удивлять, это демонстрирует поле боя

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники способны удивлять и могут достигать результатов. Доказательством этого являются их действия на поле боя.

Об этом в ходе презентации приложения "Армия+" заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

"Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результатов. Это демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли против преобладающей силы оккупантов, но и уничтожают его так, как это нужно для защиты Украины - нашего государства и независимости", - отметил президент. 

Он добавил, что таким успехам ВСУ способствует смелость солдат и природное стремление украинцев найти лучший вариант действий.

Что предшествовало

Напомним, последние несколько дней в сети распространяют слухи о "прорыве" границы в Курской области. Федеральная служба РФ и Минобороны РФ обвиняет украинских защитников в том, что они зашли на территорию региона. 

На этом фоне в Telegram-каналах распространяли фото уничтоженной техники оккупантов и видео того, как российских солдат берут в плен в Курской области. 

Украина официально ситуацию не комментирует все это время. При этом в Госдепе США заявили, что Киев не предупреждал Вашингтон о своих намерениях начать операцию в Курской области. 

Более детально с актуальной информацией о происходящем в российском регионе, который граничит с Украиной, можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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