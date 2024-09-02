Зеленский: Украине нужны инвестиции для массового производства дальнобойных дронов и ракет

По словам Зеленского, одной из тем во время разговора со Схофом был вопрос, сможет ли украинское оружие компенсировать отсутствие разрешения от некоторых стран бить по территории Российской Федерации.

"Мы начали производить дальнобойные наши дроны, также начали работать над ракетной программой, которая результативна. Но на сегодняшний день нам нужны деньги, чтобы вкладывать их в наше производство. Мы работаем над тем, чтобы мы могли получить соответствующие средства", - сказал президент.

Он отметил, что в настоящее время у государства не хватает средств для массового производства. Несмотря на это, Украина производит уже очень большое количество дальнобойных дронов, а для того, чтобы опережать РФ нужно еще больше и быстрее.