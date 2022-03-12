Зеленський: в український полон потрапили близько 500-600 російських військових

За час війни Росії проти України в українських полон потрапило близько 500-600 військовослужбовців. Точну кількість складно назвати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для зарубіжних ЗМІ.

"Я думаю, 500-600 військових станом на вчора, які здалися в полон. Приблизно так, мені здається. Точну цифру не можу сказати, багато з них десь ховаються, хтось пробирається в Росію. Невеликий хаос, я б так сказав", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський вперше озвучив військові втрати України з початку російського вторгнення 24 лютого. За його словами, загинули близько 1 300 військовослужбовців.

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