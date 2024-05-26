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Зеленский об ударах по РФ: видим каждую точку концентрации врага, нужно политическое решение

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские партнеры до сих пор не соглашаются, чтобы Украина могла наносить превентивные удары по территории Российской Федерации. Для этого сейчас нужно только политическое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественные деятели высказались с сочувствием Украине и Харькову, и одновременно осудили российский террор.

"Важно, чтобы такое осуждение привело к вполне справедливым последствиям. Чтобы наконец у нас появилось достаточно систем ПВО для защиты Украины, наших городов. И чтобы у партнеров появилась достаточная решимость для превентивной защиты от российских террористов так, как били бы по любым другим террористам - уничтожая их до того, как они начнут уничтожать жизнь", - сказал президент.

Он пояснил, что украинские военные знают и видят каждую точку концентрации российских войск, а также знают обо всех районах запуска российских ракет и боевых самолетов.

"Уничтожить эту террористическую силу, а значит, спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны - это чисто политическое решение. Решение, которое нужно принять", - подчеркнул глава государства.

Зеленский поддержал всех партнеров, которые поддерживают данную идею.

"Будем работать с партнерами и ради того, чтобы ускорить и увеличить поставки F-16 для Украины. Это тоже добавит нам защиты и от террористических ударов по нашим городам, и от давления российской армии на фронте", - сказал он.
 

 

Удар по Харькову

Напомним, что вчера военные РФ несколько раз обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся по строительному гипермаркету "Эпицентр".

Детальнее об обстрелах и последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

Украина просит разрешения на удары по РФ

На фоне нового наступления России в Харьковской области Украина усилила свои призывы о разрешении партнерским оружием бить по российской территории.

В частности, Украина обратилась к Соединенным Штатам, Франции и Великобритании, которые передают Украине дальнобойные ракеты, которыми можно было бы бить по группировкам оккупантов на территории РФ вблизи украинской границы.

Мы уже писали, что в частности Швеция не против ударов Украины по РФ шведским оружием.

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