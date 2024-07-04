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Зеленский об ударах по НПЗ: миру больно, что мы бьем по энергетике РФ - сделайте так, чтобы она не била по нашей

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина начала наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России после того, как мир не остановил геноцидную политику Путина против украинского народа.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Bloomberg.

"У нас было много разных диалогов, моя позиция очень открыта. Нас бьют по электричеству, и никто не смог поставить Путина на место, чтобы он не превращал эту войну, или "СВО", как он сказал, в геноцид украинского народа. Оставлять людей без воды, электричества, это и есть геноцидная политика", - сказал президент.

Как отметил Зеленский, словами никто не остановил Путина. "Тогда мы начали бить по его энергетике, чтобы он понял, что он делает. Не факт, что он поймет, но мы начали делать. И тогда все начали с нами говорить, что мы должны прекратить соответствующие шаги, потому что это эскалация. Куда большая эскалация." чем война?" - добавил он

По его словам, Украина вышла сегодня на очень четкую ситуацию. "Наша позиция проста: миру больно, что мы бьем по энергетике России – сделайте так, чтобы Россия не била по нашей энергетике", - констатировал Зеленский.

Удары по НПЗ

Напомним, что Украина с начала 2024 года атакует дронами российскую энергетическую инфраструктуру, чтобы взорвать экономику России и ее способность финансировать военную машину.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что дроны поразили уже более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России.

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