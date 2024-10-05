Зеленский об ударах по аэродромам РФ: то, что больше всего нужно

"Хочу отметить наших воинов, тоже своего рода готовящих следующий "Рамштайн". То есть демонстрируют, что могут украинцы, когда имеют достаточно оружия и достаточно дальнобойности. Хочу поблагодарить всех воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины - всех, кто демилитаризирует российские военные объекты", - подчеркнул президент.

В то же время он поблагодарил украинских военных за уничтожение российской военной логистики.

"Особенно за попадание по российским военным аэродромам. Это то, что больше всего нужно. Каждая уничтоженная база российских военных, каждая уничтоженная база российских самолетов, каждый уничтоженный склад с авиабомбами - это спасение жизней украинцев, это реальная поддержка для фронта. Будем убеждать партнеров, что недостаточно только наших дронов. Нужны более решительные шаги. Окончание этой войны будет ближе. Я уверен в этом", - подытожил президент.