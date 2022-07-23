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Зеленський про удар по Одеському порту: Росія знайде шляхи, як не виконати обіцянки

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар Росії по порту Одеси через день після підписання зернової угоди в Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський наголосив, що Кремль знайде способи, щоб не виконувати зернову угоду та продовжувати маніпуляції.

"Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє", - заявив глава держави на зустрічі з представниками Конгресу США.

Нагадаємо, що сьогодні російська армія завдала ракетного удару по Одеському порту.

Там знаходилося зерно для експорту, про що було вчора домовлено під час підписання угоди у Стамбулі.

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