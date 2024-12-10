Зеленский об ударе РФ по Запорожью: доказывает, что необходимо увеличивать ПВО

Как уточнил Зеленский, сейчас в Запорожье продолжается спасательная операция. Уже известно о трех погибших и минимум 14 раненых. Всем оказывается необходимая помощь.

"Разрушено офисное здание, поврежден медицинский центр, обычная городская застройка. Под завалами могут быть люди. Делается максимум для спасения, все службы привлечены", - написал Зеленский.

Президент заявил, что каждый такой удар доказывает, что необходимо увеличивать возможности ПВО в Украине. По его словам, мир имеет достаточно систем, чтобы сделать это.

"Мы передали все запросы по ПВО партнерам: и по Patriot, и по другим системам, которые могут быть эффективными для защиты жизни. Вопрос только в политических решениях. И это решение американской администрации, решение лидеров в Европе, решение других партнеров в мире. Решения, которые могут спасти тысячи жизней и лишить смысла российский террор", - подчеркнул он.

Обновлено в 10:50.

Федоров уточнил, что врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим. Таким образом количество погибших уменьшилось до двух.

Удар по Запорожью 10 декабря

Сегодня днем российская армия нанесла удар по городу Запорожье. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне попали в помещение частной больницы – оно разрушено. Рядом расположены здания – повреждены.

Впоследствии он уточнил, что в результате вражеского удара погибли три человека.