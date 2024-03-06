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Зеленский об ударе по Одессе во время встречи с Мицотакисом: мы слышали и видели

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россияне сегодня, 6 марта, нанесли ракетный удар по Одессе. Это произошло во время визита президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакиса Мицотакиса, они видели взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Зеленского и Мицотакиса.

"Мы видели сегодня этот удар (по Одессе - ред.). Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно куда бить. Я знаю, что были жертвы. Деталей не знаю, но знаю, что есть погибшие и раненые", - отметил глава государства. 

По его словам, россияне ударили по Одессе во время визита международных гостей из Греции. Но оккупантам все равно - они или сошли с ума, или не контролируют свою армию. 

Зеленский подчеркнул, что такие удары говорят о необходимости усилить защиту. В первую очередь это касается противовоздушной обороны. 

Он рассказал, что Украина "усиливается понемногу, но медленее, чем хотелось бы". 

В свою очередь премьер Греции рассказал, что Россия нанесла ракетный удар, когда он с Зеленским находился в порту Одессы. 

"В конце визита (в порт - ред.) мы услышали сигнал воздушной тревоги и мощные взрывы рядом с нами. Это поразительный опыт, мы понимаем, что эта война касается всех и не жалует никого", - подчеркнул Мицотакис. 

Слухи об ударе по колонне Зеленского 

Напомним, сегодня, 6 марта, греческое издание Prototema написало о том, что колонна президента Украины Владимира Зеленского, которая находилась рядом с греческой делегацией во главе с премьером Кириакисом Мицотакисом, якобы подверглась ракетному удару в Одессе. 

При этом один из греческих чиновников Ставрос Папаставру, который входил в состав греческой делегации, рассказал изданию, что "все впорядке". 

Напомним, в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала широкомасштабного вторжения РФ спецслужбы предупредили как минимум 5-6 покушения на его жизнь.

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