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Зеленський: як тільки ми приберемо лінію розмежування в голові, вона зникне і на карті

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський у новорічному зверненні розповів, коли на карті зникне лінія розмежування з окупованим Кримом і Донбасом. За його словами, спочатку цю лінію потрібно прибрати в голові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

Як сказав глава держави, він хоче, щоб "сусіди" ходили до нас в гості з холодцем, а не зі зброєю і без стуку. А друзі, щоб боролися за Україну по-справжньому, а не в Twitter.

"І щоб родичі приїжджали. І щоб приїжджали частіше. З Донбасу, з Криму. Але не в гості, а до себе поверталися додому, адже всі ми - одна сім'я. І Донбас, і Крим", - заявив Зеленський.

Після цього він перейшов на російську та додав: "И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте".

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що Росія хоче добросусідських відносин з Україною.

В той самий час російський президент переклав на Україну відповідальність за окупацію Криму.

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