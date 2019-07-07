ru
ua

Зеленський та Туск відвідали район ООС


Зеленський та Туск відвідали район розведення сил поблизу Станиці Луганської

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск відвідали район проведення операції Об’єднаних сил (ООС) та побували у районі розведення сил і засобів в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що під час візиту президента України та Європейської Ради супроводжував головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Сирський, а також голова Державної прикордонної служби Сергій Дайненко.

"На КПВВ Станиця Луганська генерал-лейтенант Олександр Сирський ознайомив Володимира Зеленського та Дональда Туска з поточною ситуацією на цій ділянці. Також, Президент України та Президент Європейської ради поспілкувалися з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та місцевими мешканцями. А також ознайомилися з гуманітарними проектами, що реалізуються за підтримки ЄС", - розповіли в штабі ООС.

Також Зеленському та Туску представили результати роботи груп розмінування, які продемонстрували докази російської агресії у вигляді рештків ворожих боєприпасів, що були знайдені піротехнічними групами.

"Висока делегація мала нагоду переконатися у тому, що українська сторона неухильно виконує міжнародні договори та пункти Мінських домовленостей", - додали в штабі ООС.

 

Фото: Дональд Туск та Володимир Зеленський в районі ООС (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський призначив очільника Луганської ОДА. Повідомляється, що Комарницький був призначений очільником Луганської ОДА указом №493/2019 від 5 липня 2019 року.

Ердоган назвав терміни поставки російських С-400 в Туреччину В результаті обстрілу в Дамаску загинули чотири мирних жителя
Читати всі новини