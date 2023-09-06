Зеленский на этой неделе поговорит с Нетаньяху

Первым о планах лидеров Украины и Израиля поговорить рассказало израильское издание The Times of Israel. В настоящее время точное время звонка еще согласовывается. Нетаньяху и Зеленский должны обсудить будущее паломничество Рош га-Шана в Умань.

Как пишет издание, одним из вопросов, которые будут обсуждены - это решение Украины по паломничества хасидов в Умань.

Источник РБК-Украина в дипломатических кругах подтвердил информацию израильских СМИ, а также отметил, что телефонный разговор был инициирован Израилем.

Последний раз Зеленский и Нетаньяху говорили 31 декабря 2022 года. Тогда президент Украины лично поздравил нового премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с вступлением в должность.

Рош га-Шана

Напомним, в этом году Рош га-Шана (еврейский Новый год) будут праздновать с 15 по 17 сентября. В этот период тысячи паломников-хасидов прибывают в украинский город Умань, где похоронен праведник Нахман, который был правнуком основателя хасидизма.

Накануне своей смерти он завещал, чтобы верующие приезжали на место его захоронения и праздновали вместе с ним Новый год.

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году в Умань приехали 23 тысячи паломников. В этом году город ожидает принять значительно больше.

В этой связи глава Черкасской ОВА Игорь Табурец еще несколько недель анонсировал усиление мер безопасности в городе.

В частности, в микрорайоне Умани, где будут проживать паломники-хасиды, запретят продавать алкоголь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .