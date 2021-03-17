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Зеленський вимагає покарань у резонансних злочинах щодо видобутку бурштина

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 12:29
Зеленський вимагає покарань у резонансних злочинах щодо видобутку бурштина Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський зажадав посилити боротьбу з незаконним видобутком бурштину. Зокрема, хоче бачити прогрес у розслідуванні резонансних злочинів.

Про це він заявив у відеозверненні для наради керівників правоохоронних органів, передає сайт президента.

Зеленський нагадав про екологічне лихо від незаконного видобутку бурштину. При цьому зазначив, що вже реалізували низку кроків щодо легалізації видобутку та притягнення до відповідальності незаконних видобувачів.

"Однак ще недостатньо інформації про покарання за резонансні злочини у цій сфері, передусім - вчинені організованими групами. Хотілося б також почути, що зроблено для приведення у придатний стан лісових земель, що в результаті варварського полювання на бурштин перетворилися на пустелі", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в грудні 2020 року в Житомирській області затримали чоловіка, який намагався вивезти 700 кілограм бурштину. При затриманні він намагався відкупитися від правоохоронців хабарем.

До цього СБУ заблокувала контрабанду рідкісного виду бурштину в арабську країну.

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