Зеленський та Трамп у Польщі підпишуть ряд документів, - МЗС

Президент України Володимир Зеленський та лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підпишуть ряд документів під час зустрічі у Варшаві (Польща). Про це в ефірі "5 каналу" заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Як повідомила Олена Зеркаль, під час зустрічі лідерів країн у Варшаві наприкінці серпня-початку вересня має відбутися підписання ряду документів. Однак, які саме документи будуть підписані, вона не уточнила.

Зеркаль додала, що до організації зустрічі Зеленського та Трампа у столиці Польщі залучене Міністерство закордонних справ України.

"Ми відпрацьовуємо частину, яка пов'язана, звичайно, з інформаційно-аналітичним забезпеченням, з документами, які планується підписати під час зустрічі в Польщі. Відпрацьовуємо наповнення цих зустрічей. Я думаю, що це буде нормальна, цікава зустріч", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор назвав орієнтовні терміни зустрічі Зеленського та Трампа. За словами дипломата, зустріч лідерів країн відбудеться восени цього року у Варшаві або Нью-Йорку. Однак повноцінна зустріч президентів може відбутися приблизно через 2 місяця.

Також РБК-Україна писало, що Тейлор назвав передумови для візиту американського президента в Київ. Тейлор наголосив, візит Трампа до України може стати чудовим сигналом підтримки Києва на міжнародній арені.