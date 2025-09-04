Зеленский, Трамп и лидеры стран "коалиции решительных" начали звонок, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и лидеры стран, которые входят в "коалицию решительных", уже ведут телефонный разговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента DW Михаила Комадовского в соцсети X и корреспондента AFP Дэнни Кемпа в соцсети X.

Комадовский со ссылкой на неназванные источники написал, что в настоящее время идет телефонный разговор президента Трампа с президентом Зеленским и "коалицией решительных". Эту же информацию со ссылкой на французских журналистов AFP подтвердил Кемп. Детали переговоров пока неизвестны.