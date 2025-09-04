ua en ru
Зеленский, Трамп и лидеры стран "коалиции решительных" начали звонок, - СМИ

Четверг 04 сентября 2025 15:48
Зеленский, Трамп и лидеры стран "коалиции решительных" начали звонок, - СМИ Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и лидеры стран, которые входят в "коалицию решительных", уже ведут телефонный разговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента DW Михаила Комадовского в соцсети X и корреспондента AFP Дэнни Кемпа в соцсети X.

Комадовский со ссылкой на неназванные источники написал, что в настоящее время идет телефонный разговор президента Трампа с президентом Зеленским и "коалицией решительных".

Эту же информацию со ссылкой на французских журналистов AFP подтвердил Кемп.

Детали переговоров пока неизвестны.

Планы Зеленского на разговор

Напомним, вчера, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение по санкциям против России в течение нескольких недель, если встреча между Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным не состоится.

Зеленский отмечал, что "несколько недель" - это две или три. И он собирался уточнить сроки во время звонка с Трампом.

Стоит заметить, что Трамп угрожает России санкциями и тарифами несколько месяцев, но конкретных решений американский лидер не принимает. В частности, последний раз санкции отсрочила встреча Трампа с Путиным на Аляске.

Детальнее о встрече - в материале РБК-Украина.

