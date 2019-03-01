Зеленський і Тимошенко виходять до другого туру виборів президента, - "Софія"

У другому турі виборів зійдуться Зеленський та Тимошенко

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко могут выйти во второй тур выборов президента в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София".

Исследователи общественного мнения установили, что 18,3% граждан, которые намерены принять участие в голосовании, готовы поддержать Владимира Зеленского. Юлия Тимошенко может рассчитывать на 15,4%.

В то же время нынешний президент Петр Порошенко является третьим с результатом 12,1% опрошенных. На четвертой позиции - Юрий Бойко, которого поддерживают 11,2%.

Опрос проводился с 20 по 26 февраля во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий. Было опрошено 2012 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.