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Зеленський і Тимошенко виходять до другого туру виборів президента, - "Софія"

Новини » Вибори 2019    01.03.2019 - 15:38
Зеленський і Тимошенко виходять до другого туру виборів президента, - "Софія"
Ілюстративне фото (Pixabey)

У другому турі виборів зійдуться Зеленський та Тимошенко

Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко можуть вийти у другий тур виборів президента у 2019 році. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних досліджень "Софія".

Дослідники громадської думки встановили, що 18,3% громадян, які мають намір взяти участь у голосуванні, готові підтримати Володимира Зеленського. Юлія Тимошенко може розраховувати на 15,4%.

Водночас нинішній президент Петро Порошенко є третім з результатом 12,1% опитаних. На четвертій позиції – Юрій Бойко, якого підтримують 11,2%.

Опитування проводилося із 20 по 26 лютого в усіх областях України, за винятком непідконтрольних територій. Було опитано 2012 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко опросвыборы
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