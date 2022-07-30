Зеленський про терор росіян: географія, час і кордони не зупинять відплату

Президент акцентував на тому, що у ворога не буде жодної спокійної хвилини.

"Якщо хтось із російських вбивць сумнівається, що їх не притягнуть до відповідальності, нехай знають, що їх знайдуть у будь-якому випадку. Географія, час, кордони, стіни не зупинять справедливу розплату", - заявив він.

Зеленський зазначив, що Росія нічого не може зробити на полі бою, тому переходить до тактики терору.

"Російський терор, спрямований насамперед на те, щоб зламати нашу внутрішню силу. Росія нічого не може зробити з нами на полі бою. Наші захисники дуже міцні. Такими ж міцними має бути і ми", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили теракт в Оленівській колонії і звинуватили в ньому українських військових. Все що відомо про трагедію ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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