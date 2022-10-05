RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский и Столтенберг скоординировали шаги по вступлению Украины в НАТО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг скоординировали дальнейшие шаги по вступлению Украины в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского и Столтенберга в Twitter.

"На постоянной связи с нашими стратегическими партнерами. Провел телефонный разговор с Генсеком НАТО. Скоординировали дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины", - написал президент.

В свою очередь, Столтенберг после общения с Зеленским похвалил храбрый украинский народ и ВСУ за поразительный прогресс в отвоевании своей территории от российских агрессоров.

Генсек НАТО отметил, что Россия должна прекратить войну, которую она развязала. Он также добавил, что Альянс будет поддерживать и усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется.

Напомним, 30 сентября Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

Отметим, что одно из первых обсуждений заявки Украины на вступление должно состояться на уровне послов стран НАТО. Второе обсуждение может пройти в рамках заседания министров обороны во время формата "Рамштайн" 12-13 октября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОЙенс Столтенберг