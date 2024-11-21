Зеленский и Сырский встретились с командующим Вооруженными силами Британии: о чем говорили

Помощь Британии Украине

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения России Великобритания стала одним из ведущих партнеров Украины в сфере обороны и безопасности.

Британское правительство поставляет Украине широкий спектр военной техники, в том числе и дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Кроме военной техники Великобритания проводит подготовку украинских военных на своей территории.

Также в начале октября Лондон предоставил Киеву 3,5 млрд фунтов стерлингов (около 4,5 млрд долларов) на закупку современного военного оборудования британских производителей.

А на днях Британия выделила на военную помощь Украине 7,5 млн фунтов стерлингов (более 9,5 млн долларов). Их потратят на закупку дронов.

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