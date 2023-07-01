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Зеленский и Санчес подписали декларацию о поддержке создания Совета Украина-НАТО

Фото: Испания поддержала вступление Украины в НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом подписали совместную декларацию о поддержке Украины, ее европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в ходе встречи с премьером Испании.

Таким образом, Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО. В документе также указано, что Испания поддерживает создание Совета Украина-НАТО. Такой формат должен заменить Комиссию Украина-НАТО и предоставить Киеву более широкий спектр возможностей.

"Я благодарен за поддержку нашего движения в НАТО. Это теперь очевидный факт: чем шире в Европе НАТО, тем шире в Европе пространство мира, пространство защиты. Наше совместное заявление с господином Премьер-министром в поддержку европейских, евроатлантических стремлений Украины четко утверждает, что безопасность для Европы – это наш общий приоритет", - рассказал Зеленский.

Текст совместной декларации был опубликован на сайте президента . В ней говорится, что Испания подтверждает свою поддержку кандидатуры Украины на вступление в ЕС, что будет одним из приоритетов ее председательства в ЕС. Кроме этого испанские партнеры выразили готовность активно участвовать в восстановлении и реконструкции Украины.

Испания задекларировала и поддержку движения Украины в НАТО.

Реакция на новый формат отношений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что создание Совета Украина-НАТО существенно укрепило бы партнерство между Альянсом и Украиной , ведь это структура, позволяющая принимать совместные решения.

Однако в Украине не так положительно отреагировали на это предложение. Сегодня Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что учреждение Совета Украина-НАТО должно сопровождаться четким шагом , который приблизит государство к членству.

"Учредить в Вильнюсе Совет Украина – НАТО без решительного шага к членству – все равно что предоставить танк без пушки", – сказал он.

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