Зеленский провел беседы с рядом лидеров европейских стран

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры по поводу Саммита мира с рядом лидеров стран Европы во вторник, 7 мая.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в своем Twitter и Telegram.

Как отметил Зеленский, во время разговора с финским коллегой Александром Стуббом были обсуждены вопросы оборонного сотрудничества.

"Обсудили продолжение оборонного сотрудничества и возможность использования финского опыта построения гражданских укрытий. Благодарен Финляндии за всю помощь и поддержку", - написал президент.

Позже Зеленский сообщил, что провел еще ряд международных переговоров – с лидерами Бельгии, Испании и Латвии.

"Максимум внимания - подготовке первого Глобального саммита мира - инаугурационного Саммита, который может и должен реально приблизить справедливый мир. Чем больше государств мира проявят свое лидерство на Саммите, тем ближе станет мир", - сообщил Зеленский.

Подробно о том, что Украина хочет обсудить на первом саммите мира, читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, в начале апреля Кабмин выделил 1 млрд гривен на строительство укрытий. Средства разделят среди медучреждений на прифронтовых территориях. А до этого было выделено более 5 млрд. гривен на строительство фортификационных сооружений в Донецкой и Запорожской областях.

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