RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский и фон дер Ляен обсудили поддержку Украины и новый пакет санкций против РФ

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

По словам Зеленского, накануне Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, которая состоится 21-22 июня, была обсуждена дальнейшая финансовая поддержка Украины и перспективы принятия 11-го пакета санкций ЕС против России.

"На этой неделе ожидаем обнародования промежуточной устной оценки прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии", – рассказал президент.

Конференция по вопросам восстановления Украины

Нынешняя Конференция по восстановлению Украины (URC 2023) пройдет в Лондоне 21 и 22 июня.

В конференции должны принять участие более тысячи иностранных чиновников из 61 государства, представители неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

На конференции выступят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Украины Владимир Зеленский, Шмигаль и премьер-министр Британии Риши Сунак.

На ней будут обсуждать реформы, необходимые для послевоенного восстановления Украины, стимулирования торговли и инвестиций, восстановления человеческого капитала. Также внимание будет уделено энергетическому восстановлению Украины и разминированию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен