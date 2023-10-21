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Зеленский и Эрдоган обсудили мирный саммит по Украине на Мальте и "зерновую сделку"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего они обсудили мирный саммит по Украине, который пройдет в конце октября на Мальте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главі государства в Twitter.

"Я говорил с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил Турцию за настойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщил он. 

В ходе переговоров они обсудили следующий раунд переговоров по формуле мира на Мальте.

"Турция примет в них участие, добавив свой авторитетный голос и позицию", - подчеркнул Зеленский. 

Помимо этого лидеры двух стран обсудили продовольственную безопасность.

"Несмотря на срыв Россией Черноморской зерновой инициативы, Украина сохраняет приверженность своей жизненно важной роли гаранта глобальной продовольственной безопасности и обеспечивает функционирование Черноморского зернового коридора", - заявил Зеленский. 

Также президенты Украины и Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пришли к единому мнению о необходимости обеспечения защиты гражданского населения и соблюдения гуманитарного права.

Мирный саммит по Украине на Мальте

На Мальте пройдут мирные переговоры по Украине, в которых примут участие советники глав государств. Встреча состоится 28 и 29 октября. 

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