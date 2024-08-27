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Зеленский создал две военные администрации в Запорожской области

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании двух военных администраций в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Во исполнение Закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю: образовать Васильевскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области; Пологовскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области", - говорится в документе.

Зеленский постановил Генштабу ВСУ и Запорожской облгосадминистрации осуществить соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Стоит отметить, что 23 августа российские кафиры более 300 раз обстреливали Запорожскую область. В частности, враг использовал более 130 различных дронов.

"132 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку", - сообщал Иван Федоров.

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Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеЗапорожская область