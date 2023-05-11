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Зеленский создал две новые военные администрации в Херсонской области

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Херсонской области указом президента Украины Владимира Зеленского созданы две новые военные администрации. Они расположены во временно оккупированных российскими захватчиками населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный на сайте Офиса президента указ №268/2023 главы государства.

Речь идет о городе Скадовск и селе Виноградово.

Так, во исполнение закона Украины "О правовом режиме военного положения" президент постановил образовать:

  • Виноградовскую сельскую военную администрацию Херсонского района Херсонской области;
  • Скадовскую городскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области.

Также глава государства поручил Генштабу ВСУ, Херсонской ОГА осуществить в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций.

Данный указ обрел силу с 10 мая.

Напомним, что после освобождения Херсона прошлой осенью российские захватчики перенесли во временно подконтрольный им Скадовск свою оккупационную администрацию.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне готовятся к срочной "эвакуации", и планируют скрыться с области морским путем через порт Бердянска.

Добавим также, что в оккупированной части Запорожской области захватчики продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов.

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Владимир ЗеленскийХерсонская область