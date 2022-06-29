Зеленський - країнам НАТО: моя участь на наступному саміті буде свідчити про перемогу

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до НАТО, повідомляє РБК-Україна .

Він зазначив, що саміт, який зараз проходить у Мадриді, може стати вирішальним як для України, так і для альянсу.

"Я впевнений, що результати саме цього саміту і яким буде майбутнє НАТО - покаже за рік наступний саміт. І моє звернення до вас на наступному саміті альянсу, наступного року - за моєї безпосередньої участі, а не ось таким включенням, - буде свідченням нашої спільної перемоги", - сказав президент.

Проте Зеленський припустив, що наступного року ситуація може бути іншою, якщо Росія почне війну і проти інших держав, зокрема членів НАТО.

"Цілі Росії відомі. Вони очевидні. Російське керівництво бачить світ по-іншому. Не так, як ви. Вони дивляться, наприклад, на Литву - не як на члена вашого альянсу, а як на республіку Радянського Союзу. Для нас вона колишня республіка СРСР, для нас це минуле, а вони її розглядають - як можливу майбутню, вони знову хочуть її поневолити", - додав гарант.