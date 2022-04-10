Кличуть "русский мир". У Зеленського застерегли ЄС від загравання з пропутінськими партіями

Європейський союз повинен зрозуміти, що загравання з проросійськими партіями може загрожувати тим, що так званий "русский мир" прийде в Європу. Оскільки Москва роками створювала такі партії в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Росія роками створювала пропутінські партії в Євросоюзі і накачувала їх грошима. Так, вони маргінальні. Так, вони вмирають. Але все ще пробують грати на розкол суспільства. ЄС повинен розуміти: загравати з проросійськими політиками - це кликати "русский варварский мир" в Європу", - зазначив він.