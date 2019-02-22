Зеленський може стати єдиним гідним вибором для України, - аналітик

Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

При цьому, на думку аналітика, у досвідчених кандидатів-реформаторів немає ні єдиного шансу на перемогу

Комік і шоумен Володимир Зеленський може стати єдиним гідним вибором для України. Про це в статті для Atlantic Council пише колишній глава одного з підрозділів Єврокомісії і аналітик міжнародних відносин в Брюсселі Віллем Альдерсхофф.

На думку автора, у досвідчених кандидатів-реформаторів немає ні єдиного шансу на перемогу на виборах.

Він зазначає, що два кандидати з досвідом в українській політиці мають шанс пройти через перший тур: президент Петро Порошенко і колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Однак, на думку автора, їх реформаторський послужний список мізерний.

При цьому автор вважає, що у Володимира Зеленського є хороші шанси потрапити в другий тур виборів.

"Його шоу "Квартал 95" має давню традицію гострої і глибокої критики української абсолютно нечесної політичної системи, яка почалася ще за довго до Майдану. Він постійно критикував агресію Росії в Криму і на Донбасі, висміюючи російського президента Володимира Путіна", - заявив автор.

За його словами, Зеленський пожертвував частину грошей, зароблених в Росії, українцям, які воюють на Донбасі.

"Через це російська влада відкрила проти нього кримінальну справу. У своєму популярному телесеріалі "Слуга народу" він і його команда показують майстерне розуміння того, як українська корумпована система функціонує і перед якими фундаментальними недугами постала країна. Немає нічого наївного в тому, як вони описують бажання і дії могутніх олігархів і становище бідних", - написав він.

На думку автора, не буде перебільшенням сказати, що Зеленський демонструє глибокий патріотизм. Це чітко випливає з того, як він і його колеги працюють із занепокоєнням простих українців у своєму шоу "Квартал 95", яке показують по всій країні, вважає автор.

Він також прокоментував заяви про можливий зв'язок між Коломойським і Зеленським, у зв'язку з тим, що серіал коміка транслює телеканал "1+1", який належить олігарху.

"Квартал 95" переїхав сюди після того, як покинув канал іншого олігарха Дмитра Фірташа. Кожне популярне телебачення в Україні і більшість великих компаній належать олігархам. У всіх їх працівників є досяжний зв'язок з власниками? Якщо навіть щось таке існує, було б важко повірити, що Порошенко і Тимошенко не підтримують таких відносин теж", - написав він.

Коментуючи зустрічі з антикорупційними організаціями, автор відзначив роль Зеленського.

"Євросоюз і США вже повинні почати будувати закулісні контакти з кампанією Зеленського. Стабільна, процвітаюча і демократична Україна – це не тільки те, чого прагнуть українці, але й критично важливий інтерес Заходу", - вважає автор.