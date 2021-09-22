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Зеленський у США зустрівся з представниками великого бізнесу та інвесторами

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США, Середа 22 вересня 2021 02:53
Зеленський у США зустрівся з представниками великого бізнесу та інвесторами Фото: Зеленський в США зустрівся з представниками великого бізнесу та інвесторами (president.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Президент України Володимир Зеленський у США зустрівся з представниками великого бізнесу та потенційними інвесторами (American Jewish Committee). Він зазначив, що Україна проводить масштабні трансформації, орієнтовані на впровадження європейських і євроатлантичних стандартів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

"Підтримка партнерів і союзників, перш за все США, для нас вкрай важлива", - заявив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що розвиток економічної та інвестиційної взаємодії є одним з найважливіших пріоритетів подальшого поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США.

"Запрошую вас стати частиною процесу трансформації України", - сказав глава держави.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила амбітний план змін у державі.

"Дуже розраховуємо на підтримку партнерів, перш за все США, що дозволить нам здійснити трансформацію в короткі терміни. Закликаю вас приєднатися до реалізації цього плану", - підкреслив він.

Глава держави ознайомив інвесторів з ситуацією у сфері безпеки на Донбасі та викликами в енергетичній галузі в контексті проекту "Північний потік-2".

Зеленський зазначив, що Україна готується до жалобних заходів, приурочених до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру, і запросив приєднатися до цих заходів.

Президент висловив подяку єврейській громаді США, яка має історичні зв'язки з Україною та зробила значний внесок у розвиток стратегічних відносин між Україною та США.

Раніше ми писали, що Зеленський провів у США переговори з генсеком ООН і главою Генасамблеї.

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