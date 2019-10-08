Зеленський в США зустрічався з бізнесменом, у якого конфіскували "гроші Януковича"

Президент України Володимир Зеленський у Сполучених Штатах Америки зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кісліним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Як повідомляє видання, у середу, 25 вересня, під час офіційного візиту Зеленського в США, в районі готелю Паркер пройшли дві зустрічі: одна офіційна - безпосередньо в готелі, інша - в сусідньому будинку, в ресторані "Російська чайна".

У першій брав участь сам президент і ще кілька десятків осіб, а друга, неофіційна, пройшла в більш вузькому колі. Зеленського на ній представляв голова Офісу президента Андрій Богдан.

Як повідомляє видання, Кіслін був присутній в місці проведення першої зустрічі, а також був організатором і учасником другий.

Перша зустріч була відносно публічною. У ній брали участь видатні представники єврейської діаспори США. Друга зустріч проходила у вузькому колі та у конспіративній обстановці. Учасників попросили не робити фотографій.

Джерело зазначило, що "це була просто зустріч з бізнесу, інвестицій із США в Україну і, навпаки, інвестицій українців в нерухомість в США".

"Сем Кіслін зводив людей, говорив, тобі треба поговорити з тим-то, а тобі з тим-то, мої пропозиції слід надсилати такого-то людині", - повідомило джерело.

Як повідомив співрозмовник The Insider, знайомий з Кісліним, він намагається повернути активи, заморожені в Україні в рамках розшуку грошей Януковича. У 2014 році Кіслін нібито купив кіпрську компанію Opalcore Ltd за 8 млн доларів по дисконту.

На її рахунках в українських банках розміщувалися бонди-облігації, вартістю 20 млн доларів (23 млн доларів разом з відсотками), вони перебували під арештом. Ці кошти були конфісковані за вироком Краматорського суду по справі Януковича.

Видання відзначає, що ФБР пов'язує Сема Кісліна у тому числі з покійним Іваньковим (Япончиком) з Сонцевської ОЗУ і братами Михайлом і Левом Чорними - представниками Ізмаїльської ОЗУ. Його племінника – Арнольда Кісліна також звинувачували у рейдерських захопленнях підприємств Ізмаїльської ОЗУ і хабарі російським чиновникам.

Сем Кіслін також відомий як соратник і донор екс-мера Нью-Йорка Руді Джуліані, який тепер є радником президента США Дональда Трампа.

1 жовтня стало відомо, що Конгрес США викликав Сема Кісліна повісткою для надання свідчень разом з Львом Парнасом і Ігорем Фруманом. Ці американські громадяни українського походження в минулому році нібито влаштували зустрічі між Джуліані і високопоставленими прокурорами України, з тим, щоб почати розслідування відносно сина Джо Байдена.

Нагадаємо, офіційний візит президента Володимира Зеленського в США відбувся з 23 по 26 вересня. В ході візиту Зеленський і Трамп 25 вересня провели першу офіційну зустріч, під час якої, президент України заявив, що Україні потрібна не допомога США, а справжня підтримка.

Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку. За словами українського президента, дипломат хотів познайомитися з ним, а також привітав з обміном полоненими між Києвом і Москвою, який відбувся 7 вересня.