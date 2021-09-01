RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський в США: військові навчання РФ "Захід-2021" посилюють напруженість на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський в ході зустрічі з главою Міноборони США Ллойдом Остіном обговорили ситуацію на Донбасі. В контексті цього мова йшла про російські військові навчання "Захід-2021".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

В Офісі Зеленського відзначили, що Україна намагається врегулювати ситуацію на Донбасі мирним шляхом.

"Сторони обговорили ситуацію на сході нашої держави, яка залишається напруженою попри зусилля України щодо досягнення деескалації мирним дипломатичним шляхом. Зокрема, напруженість посилюється у зв'язку з проведенням Російською Федерацією військових навчань "Захід-2021", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що делегація України на чолі з президентом відвідала Пентагон. В ході візиту міністри оборони України та США - Андрій Таран та Ллойд Остін - підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства між державами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати Америки