Зеленский в США посетит Капитолий, чтобы встретиться с законодателями от обеих партий, - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Соединенные Штаты посетит Капитолий США в четверг. Там у него запланирован ряд встреч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, во время визита в Капитолий Зеленский встретится с законодателями Демократической и Республиканской партий.
О чем именно будут говорить во время встреч – не уточняется.
Напомним, по словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, Зеленский через два дня дважды встретится с президентом США Джо Байденом. Переговоры пройдут на этой неделе.
Ранее сообщалось, что у Зеленского и Байдена запланирована одна встреча. Под нее Зеленский, вероятно, должен был представить Байдену план победы Украины.
Более подробно о визите Зеленского в США - в материале РБК-Украина .
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