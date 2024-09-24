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Зеленский в США посетит Капитолий, чтобы встретиться с законодателями от обеих партий, - Reuters

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Соединенные Штаты посетит Капитолий США в четверг. Там у него запланирован ряд встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, во время визита в Капитолий Зеленский встретится с законодателями Демократической и Республиканской партий.

О чем именно будут говорить во время встреч – не уточняется.

Напомним, по словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, Зеленский через два дня дважды встретится с президентом США Джо Байденом. Переговоры пройдут на этой неделе.

Визит Зеленского в США

Ранее сообщалось, что у Зеленского и Байдена запланирована одна встреча. Под нее Зеленский, вероятно, должен был представить Байдену план победы Украины.

Более подробно о визите Зеленского в США - в материале РБК-Украина .

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