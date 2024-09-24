Зеленский в США посетит Капитолий, чтобы встретиться с законодателями от обеих партий, - Reuters

По данным агентства, во время визита в Капитолий Зеленский встретится с законодателями Демократической и Республиканской партий.

О чем именно будут говорить во время встреч – не уточняется.

Напомним, по словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, Зеленский через два дня дважды встретится с президентом США Джо Байденом. Переговоры пройдут на этой неделе.

Визит Зеленского в США

Ранее сообщалось, что у Зеленского и Байдена запланирована одна встреча. Под нее Зеленский, вероятно, должен был представить Байдену план победы Украины.

Более подробно о визите Зеленского в США - в материале РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .