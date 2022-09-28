Три страны подтвердили взрывы на "Северном потоке". В ЕК обещают решительный ответ
Германия, Дания и Швеция заявили, что причиной течи в двух нитках газопровода "Северный поток" стали устроенные кем-то взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что на трубопроводе были зафиксированы два взрыва, а сейсмологи Дании и Швеции подтвердили, что зарегистрировали два мощных взрыва, прогремевших в понедельник в районе места утечки.
"Сигналы не похожи на сигналы землетрясений. Они напоминают сигналы, обычно регистрируемые взрывами", - сообщает Геологическая служба Дании и Гренландии (GEUS).
Сейсмологи из Упсальского университета Швеции, который сотрудничает с GEUS, сообщили, что второй, более мощный взрыв эквивалентен более чем 100 кг тротила, добавив взрывы были в толще воды, а не под морским дном.
По-прежнему не ясно, кто может стоять за этими действиями.
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Тем временем министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что течи появились из-за целенаправленных атак на инфраструктуру и Берлин теперь точно знает, что они не были вызваны естественными причинами – происшествиями или усталостью материала.
Ранее премьер-министр Дании заявила, что утечки явно вызваны преднамеренными действиями, предположив возможный саботаж, в то время как премьер Польши Матеуш Моравецкий прямо заявил о саботаже, не приводя доказательств.
"Мы ясно видим, что это акт саботажа, связанный со следующим шагом эскалации ситуации в Украине", - заявил польский премьер-министр.
Помощник президента США по национальной безопасности Салливан сообщил, что обсудил с коллегой из Дании инцидент с "Северными потоками".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что утечки - следствие саботажа, и пригрозила "самым решительным ответом" на любое преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры.
Высокопоставленный украинский чиновник назвал инцидент российским нападением с целью дестабилизации Европы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в России "не исключают возможности саботажа".
Напомним, в Латвии заявили о возможном начале новой фазы гибридной войны из-за утечек на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
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