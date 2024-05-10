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Зеленский о наступлении РФ на Харьковскую область: видим силы и замысел оккупантов

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Однако вооруженные силы усилят защиту линии фронта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Русские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Я благодарен каждому нашему солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые именно так защищают наши позиции , как нужно", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас происходит усиление сил на Харьковском направлении и линии границы с РФ.

"И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения", – рассказал президент.

Ситуация в Харьковской области

В ночь на пятницу, 10 мая, Россия попыталась прорвать линии обороны в Харьковском направлении.

Позже в Центре противодействия дезинформации заявили, что сегодняшняя попытка россиян скорее похожа на имитацию и попытку проверить готовность украинской армии.

В своем материале РБК-Украина собрала все данные, которые известно о ситуации в области и о том, где идут бои.

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