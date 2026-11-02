Зеленский надеется на новые локальные перемирия при содействии Мелании Трамп

Президент Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за координацию гуманитарной операции в Олешках Херсонской области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства заявил в интервью Fox News.
Комментируя возможность применения подобного перемирия на других участках фронта с участием первой леди США, Зеленский заметил, что сейчас трудно спрогнозировать количество подобных инициатив, но отметил важность такой работы.
"Если первая леди сможет это сделать, сможет продолжать, это будет очень полезно. Я ей очень благодарен", - подчеркнул президент.
Временный гуманитарный режим прекращения огня в оккупированных Олешках действовал с 27 октября. Локальную договоренность реализовали при непосредственной координации Мелании Трамп.
В результате проведенной операции в регион успешно доставили критически важную гуманитарную помощь. Кроме того, из опасной зоны удалось эвакуировать около 800 гражданских жителей.
РБК-Украина также писало, что Генштаб ВСУ заявил, что армия страны-агрессора использовала режим тишины в Олешках для обустройства позиций.
Отмечается, что россияне меняли подразделения, укрепляли позиции, расширяли антидроновые средства на дорогах и наращивали логистику, в том числе подвоз боеприпасов.