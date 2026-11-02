Зеленский надеется на новые локальные перемирия при содействии Мелании Трамп

Комментируя возможность применения подобного перемирия на других участках фронта с участием первой леди США, Зеленский заметил, что сейчас трудно спрогнозировать количество подобных инициатив, но отметил важность такой работы.

"Если первая леди сможет это сделать, сможет продолжать, это будет очень полезно. Я ей очень благодарен", - подчеркнул президент.

Результаты операции в Олешках

Временный гуманитарный режим прекращения огня в оккупированных Олешках действовал с 27 октября. Локальную договоренность реализовали при непосредственной координации Мелании Трамп.

В результате проведенной операции в регион успешно доставили критически важную гуманитарную помощь. Кроме того, из опасной зоны удалось эвакуировать около 800 гражданских жителей.