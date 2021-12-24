RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський скликає засідання РНБО: коли відбудеться

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський доручив скликати засідання Ради нацбезпеки і оборони. Засідання відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву апарату РНБО.

Засідання РНБО, згідно з дорученням глави держави, відбудеться 29 грудня 2021 року.

"Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді секретаря РНБО Олексія Данілова ... глава держави прийняв рішення про проведення у середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України", - повідомили в апараті РНБО.

Порядок денний майбутнього засідання РНБО на цей час невідомий.

Нагадаємо, останнє засідання РНБО пройшло ще на початку листопада і стосувалося здебільшого ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРНБО