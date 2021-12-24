Зеленський скликає засідання РНБО: коли відбудеться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву апарату РНБО .

Засідання РНБО, згідно з дорученням глави держави, відбудеться 29 грудня 2021 року.

"Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді секретаря РНБО Олексія Данілова ... глава держави прийняв рішення про проведення у середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України", - повідомили в апараті РНБО.

Порядок денний майбутнього засідання РНБО на цей час невідомий.