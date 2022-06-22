Зеленський зателефонував прем'єру Швеції: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський зателефонував прем'єр-міністру Швеції Магдалені Андерссон. Зеленський запросив голову шведського уряду відвідати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Twitter.
"Обговорив перспективи з Магдаленою Андерсон. Отримав підтвердження підтримки Швецією нашої держави на саміті", - написав він.
Зеленський також подякував Андерсону за намір підключитися до відновлення України.
"Запросив пані прем'єр-міністра відвідати Україну", – додав він.
Андерссон також висловилася про спілкування з українським лідером.
"Сьогодні парламент Швеції схвалив подальшу військову підтримку України", - зазначила вона, згадавши про важливість розмови із Зеленським та подальшу двосторонню співпрацю країн.
Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні повноцінний статус кандидата на вступ до ЄС.
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