Зеленський здзвонився з Байденом: перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський і американський лідер Джо Байден здзвонилися ввечері 27 січня. Переговори відбулися на тлі загрози російського вторгнення в Україну та відповіді США та НАТО на так звані "гарантії безпеки" РФ.
Перші подробиці розмови двох лідерів - в матеріалі РБК-Україна.
Про що Зеленський та Байден планували говорити:
Крім того, як заявляли в Білому домі, Байден планував розповісти Зеленському про останні дипломатичні контакти між США та Росією.
Український президент опублікував на своїй сторінці у Twitter допис, в якому розповів про довготривалу телефонну розмову з лідером США.
Як розповів Зеленський, він разом з Байденом:
Цей телефонний дзвінок став вже другим за січень та третім за останні два місяці. Інтенсивність переговорів пов'язана, перш за все, з накопиченням російських військ довкола України та загрозою повномасштабного вторгнення РФ.
Крім того, вчора американська сторона передала Росії свою відповідь на її пропозиції щодо "гарантій безпеки" в Європі. Москва вимагає, щоб НАТО відмовилося від розширення на Схід шляхом вступу України, однак США та Альянс відповіли на це відмовою.
Також вчора у Парижі відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Українська сторона назвала цю зустріч реанімацією нормандського формату загалом. Вашингтон неодноразово висловлював готовність сприяти роботі "Нормандії", як у складі формату, так і поза ним.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв про шанс запобігти проведенню російської військової операції в Україні.