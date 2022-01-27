Зеленський здзвонився з Байденом: перші подробиці

Про що Зеленський та Байден планували говорити:

мирне урегулювання конфлікту на Донбасі;

питання безпеки, зокрема енергетичної;

співпраця в оборонній сфері;

допомога українській економіці;

прогрес в антиолігархічній реформі.

Крім того, як заявляли в Білому домі, Байден планував розповісти Зеленському про останні дипломатичні контакти між США та Росією.

Що розповів Зеленський про дзвінок

Український президент опублікував на своїй сторінці у Twitter допис, в якому розповів про довготривалу телефонну розмову з лідером США.

Як розповів Зеленський, він разом з Байденом:

обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації ситуації довкола України;

узгодили спільні дії на майбутнє;

обговорили можливості щодо фінансової підтримки України.

Друга розмова з початку року

Цей телефонний дзвінок став вже другим за січень та третім за останні два місяці. Інтенсивність переговорів пов'язана, перш за все, з накопиченням російських військ довкола України та загрозою повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, вчора американська сторона передала Росії свою відповідь на її пропозиції щодо "гарантій безпеки" в Європі. Москва вимагає, щоб НАТО відмовилося від розширення на Схід шляхом вступу України, однак США та Альянс відповіли на це відмовою.

Також вчора у Парижі відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Українська сторона назвала цю зустріч реанімацією нормандського формату загалом. Вашингтон неодноразово висловлював готовність сприяти роботі "Нормандії", як у складі формату, так і поза ним.