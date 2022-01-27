Кулеба: дестабілізація з Росії неминуча, але є шанс запобігти військовій операції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росія неминуче буде дестабілізувати Україну. Але на сьогодні ще є шанс запобігти військовій операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Російський план

За його словами, ситуація на Донбасі є крихкою, але важких боїв немає.

"Кількість російських військ стає все більшою, але ми вважаємо, що зараз план Росії полягає в тому, що використати загрозу застосування сили, щоб дестабілізувати Україну зсередини, посіяти паніку і змусити нас йти на поступки", - заявив Кулеба.

Він підкреслив, що основний план Росії - військове вторгнення - передбачає не тільки концентрацію військ, а й проведення кібератак, поширення дезінформації, і це відбувається вже зараз.

"Наш головний пріоритет - не дозволити Росії реалізувати її основний план, але Україна готова до будь-яких сценаріїв, ми не повинні виключати нічого, але ми розуміємо, що військова операція - це те, що вони (росіяни, - ред.) поки тримають в кишені, вони не будуть вдаватися до цього до використання інших варіантів", - сказав Кулеба.

Під ударом не тільки Україна

Міністр вважає, що західним країнам важливо домогтися успіху в цій кризі, тому що в останні роки Росія атакує не тільки Україну. Зокрема, щодо європейських країн відбуваються кібератаки, дезінформації, завищення цін на газ і т. д.

"Боротьба в Україні - це боротьба не тільки за Україну, це боротьба за стабільність ЄС, Заходу в широкому сенсі слова, за захист їх принципів від тих, хто намагається кинути їм виклик", - підкреслив Кулеба.

Україні важлива будь-яка допомога

Міністр додав, що будь-яка допомога Україні від інших країн цінна, але зараз обставини зрушують фокус c "soft power" на "hard power", маючи на увазі постачання зброї та жорсткі економічні санкції проти РФ.

"Позиція нашого уряду така: дестабілізуючі дії РФ, що включають кібератаки, дезінформацію, економічний тиск, атаки на критичну інфраструктуру - неминучі, вони вже відбуваються. Але у нас ще є шанс запобігти військовій операції", - сказав Кулеба.

Не Україна повинна йти на поступки

Також глава МЗС підкреслив, що Україна, на відміну від РФ, виконує взяті на себе зобов'язання з мирного врегулювання на Донбасі, зокрема, передбачені комюніке Паризького саміту "нормандської четвірки" в грудні 2019 року.

"Зараз не Україна повинна йти на поступки, а Росія", - підкреслив міністр.

За його словами, підхід, при якому Україна має йти на якісь поступки, щоб зробити Росію менш агресивною, не спрацював.

"Ми були більш ніж конструктивними в останні роки, ми конструктивно налаштовані і зараз, але на поступки повинна йти Росія", - підсумував міністр Кулеба.