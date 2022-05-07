RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський створив у Токмаку військову адміністрацію та призначив її начальника

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський утворив Токмацьку міську військову адміністрацію (Запорізька область). Також глава держави призначив її керівника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Зазначається, що військова адміністрація у Токмаку створена указом №319/2022.

Крім того, Зеленський видав розпорядження про призначення начальника Токмацької МВА. Цю посаду зайняв Олександра Чуба. До цього він займав пост секретаря Токмацької міської ради.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть мера Токмака Ігоря Котелевського. За неофіційними даними, ймовірною причиною трагедії могло стати самогубство.

Варто нагадати, що Токмак уже понад два місяці знаходиться під окупацією Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗапорожская область