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Зеленський створив нову військову адміністрацію в Запорізькій області

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Приморської міської військової адміністрації в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Згідно з документом, створюється Приморська міська військова адміністрація в Бердянському районі.

Генеральному штабу Збройних сил України, Запорізькій ОДА доручено вжити заходів, пов'язаних зі створенням нової військової адміністрації.

Зазначимо, Приморськ знаходиться на березі Азовського моря, приблизно між Бердянськом і Мелітополем. З 25 лютого 2022 року перебуває в російській окупації.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що російським військам все важче утримувати свої позиції, а українські сили просуваються крок за кроком у звільненні захоплених територій.

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Володимир ЗеленськийЗапорожская область