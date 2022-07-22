Зеленський створив нову військову адміністрацію в Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Приморської міської військової адміністрації в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

Зазначимо, Приморськ знаходиться на березі Азовського моря, приблизно між Бердянськом і Мелітополем. З 25 лютого 2022 року перебуває в російській окупації.

Згідно з документом, створюється Приморська міська військова адміністрація в Бердянському районі.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що російським військам все важче утримувати свої позиції, а українські сили просуваються крок за кроком у звільненні захоплених територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.