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Зеленський створив у Донецькій області нову військову адміністрацію

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Костянтинівка, Понеділок 11 квітня 2022 06:27
Зеленський створив у Донецькій області нову військову адміністрацію Костянтинівка (Фото: konstrada.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення нової військової адміністрації. З 10 квітня в Донецькій області сформована Костянтинівська міська військова адміністрація Краматорського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Ґрунтуючись на Законі України "Про правовий режим воєнного стану", президент України постановив утворити Костянтинівську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області. Генеральному штабу ЗСУ, а також Донецької ОВА доручено здійснити заходи, пов'язані з утворенням нової військової адміністрації.

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