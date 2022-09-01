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Зеленський створив чотири нових військових адміністрацій у Донецькій області

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні 1 вересня утворили чотири нові військові адміністрації у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

Згідно з указом Президента України Володимира Зеленського №620/2022 в Донецькій області було утворено нові військові адміністрації. Тепер в регіоні існують:

  • Добропільська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області;
  • Мирноградська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області;
  • Покровська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області;
  • Селидівська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області.

Президент доручив Генеральному штабу Збройних сил України та Донецькій обласній державній адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням цих військових адміністрацій.

Нагадаємо, що раніше Зеленський створив у Бердянську військову адміністрацію.

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