Зеленский сегодня встретится с Байденом в Японии

В городе Хиросима, в Японии с 19 по 21 мая проходит саммит стран "Большой семерки", в котором принимает участие и украинский лидер.

"Мы ожидаем, что у Байдена будет двусторонняя встреча с Зеленским немного после 14:00 по местному времени", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Встречи Зеленского и Байдена во время войны

21 декабря 2022 года в рамках первой заграничной поездки главы Украины с начала полномасштабной войны в Белом доме состоялась встреча Зеленского с лидером США.

20 февраля 2023 года с неанонсированным визитом Джо Байден прибыл в Киев. Это была первая поездка американского лидера в Украину с начала его каденции.