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Зеленский сегодня встретится с Байденом в Японии

Фото: Зеленский встретится с Байденом 21 мая (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в Японии, чтобы подчеркнуть безоговорочную поддержку Соединенных Штатов Америки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В городе Хиросима, в Японии с 19 по 21 мая проходит саммит стран "Большой семерки", в котором принимает участие и украинский лидер.

"Мы ожидаем, что у Байдена будет двусторонняя встреча с Зеленским немного после 14:00 по местному времени", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Встречи Зеленского и Байдена во время войны

21 декабря 2022 года в рамках первой заграничной поездки главы Украины с начала полномасштабной войны в Белом доме состоялась встреча Зеленского с лидером США.

20 февраля 2023 года с неанонсированным визитом Джо Байден прибыл в Киев. Это была первая поездка американского лидера в Украину с начала его каденции.

Источники издания Politico ранее сообщали, что президент США намерен объявить о новом пакете военной помощи на сумму 375 млн долларов после встречи с украинским коллегой на саммите G7.

Владимир Зеленский заявил, что после саммита стран "Большой семерки" у Украины будет еще больше возможностей по защите от российской агрессии.

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