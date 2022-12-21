Зеленский сегодня посетит США: американские СМИ узнали подробности

Сегодня вечером, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон и выступить в Конгрессе США.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Axios.
Издание пишет, что информацию о визите подтвердили несколько источников в руководстве полиции Капитолия. Сейчас правоохранители занимаются усилением безопасности.
Ожидается, что глава Украины поблагодарит американских партнеров за помощь, а также объяснит, почему нужно еще большее финансирование для дальнейшего сопротивления России.
Кроме того, издание отмечает, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в своем письме попросила всех членов присутствовать на заседании в среду вечером.
В свою очередь, CNN заявляют, что во время визита может состояться встреча между Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.
Напомним, что Соединенные Штаты в следующем пакете военной помощи могут передать Украине комплексы ПВО Patriot.
Также сообщалось, что власти США планируют предоставить Украине оборудование для создания "умных бомб" уже в рамках следующего пакета военной помощи.
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