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Зеленский сегодня посетит США: американские СМИ узнали подробности

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Сегодня вечером, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон и выступить в Конгрессе США.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Axios.

Издание пишет, что информацию о визите подтвердили несколько источников в руководстве полиции Капитолия. Сейчас правоохранители занимаются усилением безопасности.

Ожидается, что глава Украины поблагодарит американских партнеров за помощь, а также объяснит, почему нужно еще большее финансирование для дальнейшего сопротивления России.

Кроме того, издание отмечает, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в своем письме попросила всех членов присутствовать на заседании в среду вечером.

В свою очередь, CNN заявляют, что во время визита может состояться встреча между Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

Напомним, что Соединенные Штаты в следующем пакете военной помощи могут передать Украине комплексы ПВО Patriot.

Также сообщалось, что власти США планируют предоставить Украине оборудование для создания "умных бомб" уже в рамках следующего пакета военной помощи.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки