Зеленский сегодня будет в Брюсселе: СМИ назвали главные запросы к лидерам ЕС

Зеленский сегодня выступит перед Европейским парламентом, а затем посетит саммит ЕС. По данным СМИ, самым главным призывом президента будет оружие. Ожидается, что президент призовет лидеров ЕС увеличить и ускорить поставки.

"Нам очень нужна сейчас, как и вчера, дальнобойная артиллерия, все виды артиллерийских боеприпасов", - сказал журналистам представитель Украины.

В то же время источники издания отмечают, что Зеленский призовет лидеров ускорить поставки танков, решения по которым ряд стран уже приняли.

Также отдельной темой будут истребители и дальнобойные ракеты. Пока четкой позиции по самолетам нет ни в США, ни в Европе.

Вероятно, сегодня в Брюсселе обсудят новые санкции ЕС против России. Ожидается, что Зеленский будет призывать ввести санкции против атомной энергетики, в частности против "Росатома".

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский сегодня впервые с начала полномасштабной войны прибудет в Брюссель. Планируется, что президент Украины выступит в Европарламенте и присоединится к саммиту ЕС.

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